IC通路商茂綸（6227）受惠新款遊戲機即將上市，以及全球資料中心積極布建，帶動9月營收達11.7億元，不但月增22％，且較去年同期成長49％，成功改寫歷史新高紀錄，前三季營收則達72億元，亦創歷年同期新高。

茂綸表示，從新冠疫情帶動全球工業控制自動化與線上經濟普及化等中長期發展趨勢來看，公司雲端運算及高速傳輸等相關網通產品線將維持穩健的成長態勢，而先前受疫情影響較大的工業控制及車用等應用產品線，自下半年起出貨量也可望逐步增溫，因此對未來展望持樂觀審慎態度。

茂綸在網通、工控與車用等利基型應用市場深耕多年，產品線整合綜效逐步顯現，受惠應用多元布局，今年成功降低全球疫情及產業景氣不確定對營運影響。

茂綸指出，今年開始跨足終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務一站式的整合方案，目前已推出名為「Avidbots Neo」的大型商用AI自動清潔機器人，以及名為「SENSPIDER」的工業物聯網（IIOT）專用設備檢測與預知預知診斷解決方案，目前正與客戶進行新產品終端應用測試，預估明年上半年開始放量出貨，可望成為未來營運發展另一成長動能。

(工商 )