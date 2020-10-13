台南市消防局第2大隊13日於玉井區荷園長照養護中心辦理自衛消防編組暨搶救演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第2大隊13日於玉井區荷園長照養護中心辦理自衛消防編組暨搶救演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第2大隊13日於玉井區荷園長照養護中心辦理自衛消防編組暨搶救演練，特別加強救護人員使用救護平板。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

近年來台灣陸續發生多起老人福利機構及護理之家等重大火災，傷亡者大多為失能之避難弱者或高齡長者，為強化消防人員對此類場所救災應變能力，台南市消防局第2大隊於13日上午在玉井區荷園長照養護中心，結合業者辦理自衛消防編組暨搶救演練。

演練內容為由養護機構的自衛消防編組啟動滅火班、通報班及避難引導班分別執行初期滅火、通報119及傷患的疏散，待消防隊抵達後交接給消防隊處理。

這次演練出動大隊所屬玉井中隊、玉井、南化、楠西、左鎮、大內、官田、六甲、麻豆等1中隊8分隊，出動各式消防車救護車13輛30人。

玉井區荷園長照養護中心啟動自衛消防編組利用廣播進行通報，並向消防單位請求支援，確認火警位置進行初期滅火及避難引導；消防局針對災害狀況進行滅火攻擊、人命搜救、住民疏散引導、火場安全管制、火場快速救援RIC及啟動大量傷病患機制，過程逼真。

這次演練特別加入台南市消防局救護E化電子平板，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。

市府為提升救護品質致力推動救護E化系統，結合現場傷病患急救資訊，並與醫院端同步資訊傳遞（包含車輛代號、緊急程度、四大急症及預計到院時間）、醫院滿載資訊及共享行動救護紀錄資料如生命跡象、大傷資料等，能預先提供救護車上患者狀況讓醫院了解預做準備。

消防局第2大隊長丁春能表示，這場演練特別加強救護人員使用救護平板來面對大量傷病患的情境，搭配人工快速檢傷、並掃描QR碼電子傷票，操作救護平板快速處置並進行傷患分流與後送醫院，期能提升救災救護品質。

台南市消防局也提醒民眾，平時應做好用火用電的安全管利，定期檢查消防安全設備，並擬定相關防災計畫及定期演練，以落實防災應變能力將傷害降至最低。

(中時 )