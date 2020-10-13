川普新冠肺炎確診後首度在佛州展開選舉造勢活動

悔悟吧！美國選民，如果不想下地獄，遭受永恆的詛咒，美國總統川普說，只要投他一票，就還有救。

據《紐約郵報》（New York Post）12日報導，川普周一早上以瘋狂推文超過50次展開新的一星期。而包括他的家鄉紐約州在內，美國紐約，洛杉磯和芝加哥這3大城市所在的州都受到詛咒。

「加州正要下地獄，」川普周一早上推文說，「投川普！」這位白宮主人的民調正以雙位數字落後民主黨對手拜登。一分鐘後，他緊接著推文說，「紐約已經下了地獄！」並再度力促選民讓他連任。

目前還不清楚，有「林肯之地」 （Land of Lincoln）別稱的伊利諾州下場如何，但據川普說，看來沒太好。兩分鐘後，他又推文說，「伊利諾無處可去，可悲吧？投川普！」

支持者出席川普佛州競選造勢活動

California is going to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

New York has gone to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Illinois has no place to go. Sad, isn’t it? Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

而他每推文一次，就轉推自己的貼文一次，同時還把通常大寫的地獄（Hell）變成小寫（hell）。

(中時新聞網)