「2020基隆嶼國際磯釣賽」因受海象不佳，將賽事及「潮海釣，港味市集」相關活動，延至11月14日、11月15日。（陳彩玲攝）

基隆市政府原訂17、18日舉辦一年一度「2020基隆嶼國際磯釣賽」，因受東北季風影響，基隆嶼周圍海域海象浪況不佳，考量參賽選手安全，將賽事及「潮海釣，港味市集」相關活動，延至11月14日、11月15日舉行。

基隆市政府產業發展處表示，受到東北季風影響，基隆嶼周邊海域海象浪況皆超過1.5公尺以上，已超過安全警戒範圍，為確保參賽選手安全，經評估後，本次賽事將順延至11月14日、11月15日舉行。

產發處指出，「潮海釣，港味市集」相關活動，也將一併順延舉辦，主辦單位將以電話及E-mail方式通知每位選手，如因順延無法參賽的選手，可申請退賽，主辦單位會在收件後，10個工作天內辦理全額退費，此外，也同步開放報名，根據退賽名額重新受理選手報名，報名期限即日起至11月6日額滿為止。

主辦單位最後再次提醒，參加磯釣活動時，一定要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全，才能開心釣魚平安回家。

(中時 )