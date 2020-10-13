34歲林男與「小美」去年9月間剛分手不久，兩人在林男住處談判，林男因不滿涉搶走「小美」頸上金項鍊，將檳榔汁吐在她身上，再持木棍毆打，強拉進浴室沖水、脫衣拍裸照，並軟禁在房內，經林男友人來訪發現勸阻，才讓「小美」離開。林男到案，否認搶奪及私人拘禁，台中地檢署依搶奪等罪起訴林男。

當水泥工的林男與「小美」在去年9月4日分手，兩人共養1隻寵物狗，「小美」在9月8日中午帶狗尿布到林男位於中市龍井區住處，要交給林男使用，沒想到，「小美」一進門，林男就將她拉到房內沙發談判，對「小美」答覆不滿，竟硬扯下她配戴在頸部的金項鍊，將價值新台幣8500多元的金項鍊放進自己口袋。

林男再將檳榔汁吐在「小美」身上，徒手及持木棍歐打她，導致她全身多處挫傷、瘀傷及出血，還將她拖進浴室，用蓮蓬頭沖濕全身，再強行脫衣褲後拍下裸照，將「小美」手機摔壞防止她對外求援，並將她軟禁在房內。

案經林男友人在當天晚間6時許前來拜訪，發現勸阻，林男才讓「小美」離開，案經「小美」報案。警方在當天深夜11時許到場。

林男到案時否認搶奪及私行拘禁，辯稱他只將檳榔汁吐在地板，叫「小美」拿衛生紙擦，但「小美」竟用自己的衣服擦；至於把她拖進浴室沖水，是因她全身都是檳榔汁，他要求她換衣服被拒，才以拍照嚇她，並用手機拍下2張照片。

林男供稱，他與「小美」吵架心情不好，吃安眠藥冷靜，隨後，就迷迷糊糊睡著，他醒來，「小美」與狗就不見了。林男說，兩人拉扯過程導致「小美」戴的金項鍊掉了，因項鍊是別的男生送的，所以，他將項鍊丟進垃圾桶。林男還指控「小美」會自殘，從浴室出來時滑倒在地，還用頭撞地板。檢察官不採信林男說法，將他依搶奪、私行拘禁及毀損等罪起訴。

(中時 )