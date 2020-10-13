搶攻萬聖節商機，必勝客宣布推出「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」，標榜以炫黑芝心餅皮搭配高溫酥炸的鮮嫩多汁黑蒜炸雞，以獨家配方醃漬入味，濃濃蒜香既誘發食慾也可「驅邪招運」。強調吸睛的全黑比薩外表，刷新客人「三觀」，希望成為今年萬聖節應景IG美食。

自10/13～11/9限期四週，必勝客芝心餅皮全面升級為「炫黑芝心餅皮」，全部比薩口味皆能加購升級，今年秋天將帶起一波黑色潮流。蒜香竹炭雞大比薩（限定搭配炫黑芝心餅皮）單點一個優惠價只要459元（定價810元），或能以產品定價搭配外帶買大送大／外送買大送小比薩優惠。此外，也同步推出萬聖節主題套餐「炫黑萬聖經典餐」比薩搭配黃金和風鱈魚塊及飲料只要998元、「炫黑萬聖趴踢餐」比薩搭配烤雞同樂匯拼盤及飲料1,188元，全台門市限時限量開賣，售完為止。

必勝客表示，萬聖節「trick or treat」只討糖就落伍了，快用黑比薩安撫「小餓魔」的胃。必勝客HOT台味系列的妖獸派對繼「椒鹽龍珠比薩」，再推「蒜香竹炭雞比薩」，吸睛的炫黑芝心餅皮，獨家優選天然孟宗竹，經過多層次高溫窯燒、研磨萃取竹炭粉，加入與麵糰揉製，搭配香濃芝心內餡，外酥內軟，黑中帶白又炫又美味！獨家餅皮上盛滿蒜香配方醃漬入味、再高溫酥炸的黑蒜炸雞，滿溢黑蒜香氣且脆嫩多汁的口感，搭配上辣椒、洋蔥、蒜香美乃滋及香濃牽絲的莫札瑞拉起司，不僅視覺吸睛，口感豐富又多層次。

為打造最潮萬聖節，必勝客進擊再推出「萬聖暗黑派對」抽獎活動，活動將於10/16開始，鎖定必勝客FB粉絲專頁，即有機會將全球限定、價值上萬元的派對組合帶回家。

即日起到11/9，現有及新加入會員還可獲得50元折價券，消費滿800元即可直接折抵；並可再獲得厚燒醬烤2腿2排兌換券（市價180元），下次消費滿額400元即可免費兌換。不僅如此，於10/13～10/26限時兩週推出週年慶加碼優惠，消費滿800元只要加50元即可獲得夏威夷小比薩一個，限定搭配鬆厚餅皮（市價360元）。

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