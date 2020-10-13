任家萱（Selina）相隔17個月推出新單曲〈四季〉，12日受邀上Hit Fm聯播網活力DJ阿娟及OH夜DJWaa魏如萱節目唱聊新歌，Selina跟活力DJ阿娟則聊到自己最近又開始喜歡露營，但沒辦法一個人睡帳棚；Selina坦言出道至今，不管是海內外巡演或是活動，從來沒有一個人睡過，都需要有人「陪睡」，團體的時候就是Ella、Hebe輪流陪她睡，看今天翻牌誰，誰就是她的床伴；後來三個人長大了，大家需要有自己的空間，但她還是不敢一個人睡，就會拉助理陪睡。

Selina也透露，甚至在今年應徵助理的時候，首開條件就是「要陪睡」，而且一定要陪她睡，不能拒絕；Selina說，因為其實滿多人其實無法跟別人一起睡的，這是一種習慣，所以在應徵助理的時候需要先開出這個條件，阿娟笑說：「白天工作，晚上還要跟老闆睡？壓力好大喔！那如果是兩個帳篷緊鄰在一起可以嗎？」Selina笑回：「不行，一定要同個空間裡面！就是要在同一個帳篷陪睡，就像睡飯店一定要在同一間，但不一定要睡同張床，兩張床也可以！」

接受魏如萱訪問時，對於正式拾回麥克風，走進錄音室，Selina形容心情「既期待又怕受傷害」，害怕自己無法展現輕鬆自在的聲線，魏如萱也分享自己曾失聲近2年，聲音音量非常小，講話很容易感到疲憊，一度懷疑自己是不是不能唱歌了，但她認為就算沒有唱歌，還是可以去做自己很喜歡的事情，挑戰不同方向，就像Selina就去露營、爬山、學攝影跟插花。

節目中還準備了花材來讓Selina小試身手，同時主持人魏如萱也要一起挑戰插花，使用相同花材插出心目中的「四季」；兩人邊聊音樂邊插花，魏如萱調皮的將花器全部插滿四季豆，有聽眾笑說：「是在做巨石陣嗎？」兩人各自完成自己的〈四季〉插花作品，魏如萱特地送上「桃花枝」，祝Selina找到很棒的護花使者，Selina幽默笑回「這護花使者很大一根啊」！魏如萱見狀苦笑說：「對啊很大根，而且還一柱擎天！」讓粉絲驚呼「尺度好大！」

Selina（右）上電台受訪。（Hit Fm聯播網提供）

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