台灣大(3045)今日宣布，與欣彰天然氣公司合作，於中部地區推出智慧瓦斯表，正式啟動遠端抄表、控制開關及偵測天然氣用量等服務，持續邁向智慧城市。

台灣大商務長吳傳輝表示，許多水、電、瓦斯儀表裝設在地下室、大樓隱密處等通訊較差的地點，台灣大擁有700MHz頻段最大20MHz頻寬，具室內覆蓋最佳、穿透力最高的特性，能發揮最好的通訊助力，特別適合推動智慧三表應用，台灣大採用更安全的MDVPN傳輸方式，提供工業級SIM卡(Micro SIM)及客製化的IoT-BS物聯網平台管理門號，除了協助即時防止重大災害發生，未來瓦斯表數據上雲端後，透過雲平台資料收集與數據分析，還能建立使用者模型，以AI預測一天內或是季節瓦斯使用量分布，天然氣業者即可在前端供給時動態控制調壓閥，撙節營運成本並優化服務模式，目前已上線千餘台灣大物聯網門號給欣彰用戶，未來將持續推廣。

欣彰天然氣公司營業區域遍佈中部地區39個市區鄉鎮、14萬戶數，營業額躍居全國瓦斯公司第二位，本次由用戶使用經驗出發，自主開智慧瓦斯雲平台及通訊子機，加掛在微電腦瓦斯表上，並歷經一年多的大量POC功能驗證，現在透過台灣大NB-IoT傳輸技術，不僅可以遠端偵測瓦斯用氣安全，也可以依據用戶使用習慣偵測異常狀態，達到提前告警、帳單管理等功能。

經濟部能源局將於2021年全面推廣加裝微電腦瓦斯表，如偵測到5級以上地震情形及異常大量洩漏，就會自動遮斷瓦斯供應，降低氣爆危險。台灣大哥大表示，與欣彰天然氣公司合作的智慧瓦斯表，比微電腦瓦斯表更進一步能做到自「遠端」即切斷天然氣供應，安全保障更升級，未來還可以開發提供用戶天然氣用量可視化資訊的APP等加值服務。

(時報資訊)