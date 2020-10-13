這間在網路上獲得一致好評的《玖佰號》，以超高CP值聞名，店內除了超人氣的烤豬五花盤以外，還有精緻小火鍋可以選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 Winnie（@winnie.n_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 3 日 上午 8:30 張貼

在萬華寶興街的巷子裡，這間低調到很容易被忽略的店，千萬不要誤判形勢覺得沒人在排隊就想直接衝一波，因為大家都已經先預訂好位子，等著時間到再去現場。《玖佰號》用餐時間為一個半小時，且僅接受當日預訂，如果你想去現場碰碰運氣，那你可能要先做好等二個小時以上的準備。

在 Instagram 查看這則貼文 🐻張熊熊🌸ᴬᴺᴳᴱᴸ ᴮᴱᴬᴿ🐾（@angel.bear_life）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 3 日 下午 11:52 張貼

烤豬五花盤，一份有四種口味，辣味豬五花、石板胡椒豬五花是許多吃客覺得必點的口味，每份豬五花盤皆附白飯，你也可以選擇加30元，升級成苔辣拌飯；如果想吃生菜包容，也可以加價30元點一份生菜，這樣的價格，難怪會被盛讚CP值巨高。

在 Instagram 查看這則貼文 Bella 貝菈（@bellatsai15）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 13 日 下午 9:45 張貼

店家設飲料自助區，可以無限暢飲，若是也有點火鍋，一旁也有醬料區讓民眾自取。若是身邊也有無肉不歡的食肉控，這間絕對能達到吃飽喝足，荷包還不會大失血。

》店家資訊

玖佰號 火鍋/烤豬五花 專門店

地址：台北市萬華區寶興街163號

電話：(02)2305-2583

時間：11：30 ~ 15：00 / 16：00 ~ 21：00

(中時新聞網)