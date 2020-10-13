林姓女會計與已婚辛姓老闆偷情，共同侵占公司300萬餘元財產，後因兩人鬧翻，不倫戀情曝光，林女不只遭元配控告相姦罪，更吃上業務侵占官司。台北地院去年依相姦罪判林女4月徒刑，得易科罰金確定；日前再依業務侵占罪判她1年徒刑，沒收犯罪所得，可上訴。

林女明知辛男與同公司的行政部經理是夫妻，卻仍於2014年5月起與辛男交往同居，並發生多次性行為，辛男也同意支付林女生活費，與林女共同侵占公司300萬4677元款項。2人分手鬧翻後，林女氣得檢舉、爆料公司弊端，並向辛妻承認是小三，全案因此曝光。

林女不僅被辛妻告妨害家庭，更被辛男告業務侵占。辛男2018年10月與妻離婚，同年12月在金門老家輕生，辛妻認為是林女害的，又再與6名小孩提起民事求償600萬元。

妨害家庭部分，北院刑庭去年6月依相姦罪判林女4月徒刑，得易科罰金12萬元，未上訴確定；民事求償部分，北院民庭認定林女侵害辛妻配偶權，判賠60萬元，辛妻上訴，高等法院駁回確定。

業務侵占部分，林女否認犯行，辯稱他是與辛男交往後，才開始依辛男指示挪用公司款項，公司是辛男獨資，辛男也將私人帳戶、印鑑委託給她處理財務，長期提供她金錢資助，實際上都是辛男支配，她主觀上並無侵占公司款項犯意。

但合議庭認為，林女不只在辛男公司任職4年會計，之前也曾在其他公司工作過，有一定經驗及社會經歷，肯定知道將公款挪作私用是違法的，卻仍與辛男共謀，利用職務之便侵占公款，因此認定林女罪行。

(中時 )