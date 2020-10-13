女星余皓然跟歌手王中平結婚24年，婚後育有一雙兒女，恩愛如昔的兩人堪稱演藝圈模範夫妻，不過余皓然卻對老公有滿腹牢騷要抱怨，她控訴王中平過於愛面子，導致投資有去無回還欠一屁股債，為了還債她只能低頭求助娘家幫忙。

余皓然日前上節目《命運好好玩》，她透露王中平婚前把兩家民歌餐廳當副業經營，但年輕時有太多夢想想實現，因此好面子的他在轉投資前，從來不找余皓然商量，沒想到經營餐廳時碰上泡沫紅茶店興起，導致收入已經日漸虧損，雖然余皓然苦勸王中平收掉，但王中平不想讓多時苦心就此化為烏有，仍決定苦撐到底。

而當時懷有身孕的余皓然，為了幫老公共同負擔經計重擔，每天不僅得從內湖開車到板橋站工作，還要負責餐廳裡大小雜事，例如：站吧檯、洗杯子，但最後依然虧損上百萬元，讓余皓然只得低頭跟娘家借錢，才將積欠債務還清，而她更爆料跟王中平檢討經營餐廳缺失時，王中平不願面對現實的消極態度，讓她極度無奈。

此外余皓然也曾在節目上表示受不了王中平過於隨和的個性，認為他好人當過頭，不懂得拒絕別人，有次半夜偷偷瞞著她南下台中，只是為了要幫不認識的年長逝者上香，讓她得知真相後

相當無言以對。

(中時新聞網)