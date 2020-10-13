北市議員許淑華（右）與網紅團體「最近紅什麼」成員丫丫（左）、香香（中）13日一起到動物園，關心受虐浣熊後續情形並製作飼料。（張穎齊攝）

6月底在餐廳被飼主虐待的浣熊們，經北市議員許淑華救援後，已安置在台北市立動物園兒童動物區，自在樂活。（張穎齊攝）

北市一家以可愛動物「小浣熊」為賣點的咖啡廳，6月底遭爆將浣熊綁在桌腳，被店員用腳踢，更出現「放狗咬熊」的髮指情況，經議員許淑華到場「拯救」後，4隻浣熊均被安置在市立動物園兒童動物區，湯姓飼主也被移送處罰。許13日和網紅團體「最近紅什麼」齊至園區關心後續狀況，4隻浣熊健康良好，重獲新生。

這間咖啡廳6月28日遭網友PO臉書爆料，有出現虐待動物行為，許淑華與議員鍾沛君隔天會同動保員，到場救援受虐浣熊，經動保處調查，飼主因為疏忽照顧，導致1隻浣熊與1隻狐狸死亡，依違反《動保法》開罰4萬5000元罰鍰外，警方8月14日也將飼主移送地檢署偵辦。

6月底在餐廳被飼主虐待的浣熊，經北市議員許淑華救援後，已安置在台北市立動物園兒童動物區，自在樂活。（張穎齊攝）

北市議員許淑華（右二）與網紅團體「最近紅什麼」成員達爾（右一）、丫丫（左四）、小李（左三）、香香（左二）、壘包（左一）13日一起到動物園，關心受虐浣熊後續情形。（張穎齊攝）

許淑華與「最近紅什麼」一同到園區了解4隻浣熊的現況，並一同手作飼料，給浣熊食用。許表示，飼主出手重，還用網球拍拍打過浣熊，虐待行為屬實，現在就等判決結果，她要公開呼籲，野生動物不能飼養，動物更不能被亂養、棄養，否則會罰3萬至15萬元。

「看到浣熊很開心！」許淑華說，浣熊7月時又瘦又小，現在都長大變胖，其中1隻還過胖要去減肥，浣熊可愛之餘，不見得要圈養，應讓牠們更自由自在，像刺蝟、松鼠等野生動物都應回歸自然；另外飼主雖未向消費者收取費用，但將動物拿去做行銷行為，她未來會就此開公聽會，討論是否規範納進「動物展演管理辦法」。

台北市立動物園兒童動物區長彭仁隆表示，浣熊原先狀況比較不好，長期被放在不當空間圈養，配合遊客移動或被餵食，壓力大又緊張，比如舔自己身上的毛、繞圈圈，甚或自殘，就像人類的精神病一樣；但園區有足夠又豐富的空間，可讓浣熊自在休息及探索，園方非常有耐心去矯正，現在比較自然化，白天不再孤獨焦躁。

(中時 )