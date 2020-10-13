警察機關予民眾印象通常較為生硬剛強，使警民之間保持著疏離感，桃園警察分局分局長林信雄為柔化辦公空間、提昇員警的藝術賞析素質，特聘請國內知名書畫大師吳東昇為分局揮毫作畫，並以鐘鼎文提寫對聯，名作高懸於樓梯平台，同仁於上下樓時，均能觀賞大師的丹青畫作「八駿馬」圖，發揮潛移默化的功效，使辦公空間不再生硬冰冷。

吳東昇師承自大師徐悲鴻單傳弟子王農先生學習國畫，復拜書畫名家姚浩為師學習人品涵養畫作，再追隨金石大家梁乃予，研習篆刻藝術，匯聚各家精華經數十年的淬鍊，開創自成新局的畫作風格，本次所作八駿馬圖筆鋒遒勁，駿馬奔騰氣勢雄健，使觀者莫不讚揚。

吳東昇夫妻12日至桃園分局，與林信雄共同揭幕，幕簾揭開駿馬騰躍紙上，觀禮貴賓掌聲如雷，為建立提昇藝文質量的新里程碑而歡呼，林表示，八駿馬的名作除了希望能使同仁對於藝術賞析的提昇、柔和辦公空間外，也期許所有同仁，猶如奔騰駿馬，滿懷激昂的鬥志，邁著穩健的步伐，走向成功的道路。

(中時 )