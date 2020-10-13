蘋果（Apple）今年第2場秋季新品發表會「Hi, Speed」將在14日凌晨揭開序幕，各界最為期待的新品，不外乎就是首度支援5G的iPhone 12系列。基於外界對於iPhone 12系列的期待，相關傳聞可說是層出不窮，搶在發表會前，帶你一覽超完整iPhone 12系列的傳聞，為你提前揭曉價格、上市日期、規格等關鍵資訊。

ㄧ、儲存容量與螢幕規格

根據新浪微博 @Kang 爆料，4款iPhone 12系列手機預計提供的儲存容量、螢幕規格如下：

iPhone 12系列：iPhone 12 mini採用5.4吋螢幕，iPhone 12則預計採用6.1吋螢幕，儲存容量提供64G/128G/256G的選擇，機身顏色預計提供黑色、白色、紅色、藍色、綠色等5種顏色。

iPhone 12 Pro系列：iPhone 12 Pro預計採用6.1吋螢幕、iPhone 12 Pro Max則預計採用6.7吋螢幕，儲存容量提供128G/256G/512G的選擇，機身顏色預計提供金色、銀色、石墨色、藍色等4種顏色。

2020年的iPhone 12系列預計4款都採用OLED螢幕，與2018、2019年的iPhone新品不一樣（iPhone XR、iPhone 11是LCD螢幕，其餘款式則是OLED螢幕），屬於Super Retina XDR顯示器，機身採用了全新的Ceramic Shield Front Cover，也就是陶瓷基底玻璃，可增加硬度與抗摔特性。預計都會支援5G，但爆料者指出只有美國版本支援mmWave毫米波頻段。且據了解，iPhone 12系列支援Smart Data Mode，可以在4G/5G之間無縫切換，在使用高網路流量的服務會自動切換到5G，應該是為了省電而加入的新功能。

二、攝影性能提升

iPhone 12系列採用雙攝方案，iPhone 12 mini（5.4吋款式）以及iPhone 12都是採用廣角＋超廣角鏡頭（f/1.6）的方案，Deep Fusion功能以及夜景模式都有所增強，Smart HDR拍攝性能也有所提升。

iPhone 12 Pro系列都是搭載三攝方案，iPhone 12 Pro系列皆採用廣角+超廣角＋長焦鏡頭，以及LiDAR光學雷達感測器的組合。其中iPhone 12 Pro廣角鏡頭是7P鏡頭光圈f/1.6，長焦鏡頭焦距52mm，可支援4倍光學變焦。iPhone 12 Pro Max廣角鏡頭也是7P鏡頭光圈f/1.6，長焦鏡頭焦距65mm，可支援5倍光學變焦。爆料者指出，iPhone 12 Pro Max跟iPhone 12 Pro在相機上的最大差距，就是在於iPhone 12 Pro Max的影像感測器更大。

iPhone 12全系列4款手機預計都可直接拍攝支援Dolby Vision杜比視界的影片。

三、到底哪時能買到？上市日期提前揭曉

爆料者指出，iPhone 12（6.1吋螢幕），以及iPhone 12 Pro（6.1吋螢幕）將會在10月16/17日開放預購(預計是發表會後當週週五，因時差可能會落到不同地區的10月17日），10月23/24日上市。

iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max則預計在11月13/14日開放預購，11月20/21日上市。預計上述日期都是指首波開賣地區為主，台灣已經自iPhone 7上市開始，成為全球首波開賣新iPhone的地區，預計今年也將搭上首波開賣列車。

四、官方配件也有改變 MagSafe重出江湖

先前蘋果曾在MacBook中採用MagSafe充電器，但在推出12吋MacBook，改支援USB-C充電器之後就讓MagSafe充電器退場了。不過為了讓無線充電更為便利，據傳蘋果會為iPhone 12系列推出採用MagSafe名稱的官方保護殼，具有磁吸特性。

此外也傳出將會推出兩款無線充電器，名稱據了解是Magsafe Charger以及Magsafe Duo Charger，功率預計能達到15W。

五、iPhone 12系列價格究竟是多少？

爆料者指出，iPhone 12 mini價格從699美元起跳、iPhone 12從799美元起跳、iPhone 12 Pro從999美元起跳，iPhone 12 Pro Max則是從1099美元起跳。

先前曾有傳出過，iPhone 12最入門的款式，可能從649美元起跳，曾掀起討論。針對iPhone 12系列，天風國際分析師郭明錤也在先前指出，他預測iPhone 12將會是4款手機中最熱賣的機種，若iPhone 12價格能低於iPhone 11，將會帶動供應鏈股價上揚。預計這也將是iPhone 12系列在5G佈建還不完整的前提下，最能吸引消費者的一點。

為了彌補因為升級5G而增加的成本，據了解蘋果為了壓低iPhone 12系列的售價，今年盒裝中預計不會贈送有線耳機以及充電器。基於這些配件不是太過昂貴，若iPhone 12起跳價格能與iPhone 11系列打平，應該就頗為吸引人。而蘋果在推出蘋果iPhone 11之際，將價格調降到699美元，比iPhone XR的749美元更低，引爆銷售潮（天風國際指出iPhone 11系列在1Q-3Q2020佔iPhone 11系列整體銷售70-75%，就是因為價格吸引人），今年iPhone 12系列若能在價格更給出亮眼的定位，超級換機潮就勢必可期。

(科技)