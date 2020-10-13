台中南天宮13日上午10點於三義鄉公所進行發放300箱愛心物資發放予各低收入戶傳愛造福弱勢族群。（馮惠宜攝）

繼分送愛心物資給台中市弱勢民眾，台中南天宮今年特地安排近10台車浩浩蕩蕩跨縣市發放愛心物資，首站選在南天宮主委吳光雄的故鄉三義鄉公所，發放300箱愛心物資發放給低收入戶傳愛造福弱勢族群。

台中南天宮自成立以來，發送白米與愛心物資近70年載，全國捐贈物每年從不間斷。每年都有開放需求民眾於網路上申請，採郵寄方式傳愛到全國各角落。今年特地安排近10台車浩浩蕩蕩跨縣市發放愛心物資，第一站選擇苗栗三義，從南天宮主委吳光雄的故鄉開始回饋地方鄉里。未來將有計畫，若有足夠的物資，將親自運送跨足中、彰、投，甚至到全國各鄉鎮親臨當地進行發送，更期盼透過大眾的力量，發揮傳愛精神，造福更多弱勢民眾。

吳光雄表示：「人生在世，貴盡忠孝節義等事，方於人道無愧，可立於天地之間」。他強調，承蒙每年普渡期間，許多信眾的供品選擇捐贈弱勢做愛心，與台中南天宮共同來推行慈善與互助互愛之精神，才能有更充足的物資發放給民眾，讓真正有需要之民眾、家庭得到更為適切的生活關懷與支持。

捐贈普渡品來自全台各方愛心人士共同參與捐贈愛心物資有：沙拉油、白米、麵條、罐頭、米酒、飲料、麥片…等新鮮物資。台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。

(中時 )