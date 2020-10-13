國民黨革實院長羅智強於2018年參選議員時，有4筆政治獻金遭監院查姓名與身分證字號不符，但經台北市政府查核，發現資料無誤，國民黨要求監察院長陳菊公開道歉。對此，監察院表示，對於其中1筆逾3萬元的捐贈，查證程序仍在進行中，強調對所有被查核人的程序均一體適用，並無任何差異。

監察院指出，監察院財產申報處自2010年7月起，向內政部申請戶役政系統介接，以確認捐贈者是否年滿20歲具有選舉權。不過，財申處並未特別介接「日據時期戶籍資料」與「光復後及電腦化前戶籍資料」，但這對被查核人權益並無影響。

監察院說明，如遇有戶政資料系統查無資料者，財申處均先函請被查核人查明確認捐贈者身分資料，如經被查核人函復提供正確資料，就會在案件結案後據以更正會計報告書並公開電腦網路；若被查核人函復原申報資料無誤而財產申報處仍認有疑義時，就會另行函請內政部戶政司提供完整記事的戶籍資料，長久以來，此作業程序尚無爭議，且並不影響被查核人任何權益。

監察院表示，羅智強2018年參選議員的政治獻金會計報告書一案，查證仍在進行中，日前羅智強回復，把3筆小於1萬元的捐贈改列匿名捐贈，其中1筆逾3萬元的捐贈，則在10月5日函請內政部戶政司提供完整記事的戶籍資料，以確認該捐贈者是否符合規定，但內政部至今尚未回函，有關監院審查程序對所有被查核人均一體適用，並無任何差異。

監察院坦言，財申處對於被查核人申報的政治獻金會計報告書，因報告書僅載列捐贈者的姓名與身分證字號，並無從判斷是否屬戶政資訊系統全面電腦化前資料，對系統查無資料者，尚須請被查核人另行提供正確資料，或須請內政部戶政司協助進行二階段查詢，現行作業程序有無精進之處，近日內將對現行介接系統之完整查調權限與內政部進一步協調處理。

(中時 )