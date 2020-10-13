白宮防疫專家佛奇12日接受CNN節目「The Lead with Jake Tapper」專訪時表示，川普競選團隊應該要下架盜用他影片的競選廣告。

美國總統川普的競選團隊爆出盜用白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）的專訪影片，在競選廣告中移花接木，讓佛奇看起來像在為川普政績背書，佛奇對此開罵「斷章取義」，昨（12）日又要求下架影片，並且對川普團隊下最後通牒，警告未來不准再利用他，否則就是騷擾，恐引火上身，讓選民轉身離開。

綜合美國《野獸日報》（Daily Beast）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普競選團隊爆出未事先取得美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇同意，就在新競選廣告中置入佛奇先前的專訪片段，讓佛奇看起來像在為川普政府的防疫工作背書。

佛奇11日氣炸砲轟影片「斷章取義」後，昨日又在美國有線電視新聞網（CNN）節目「The Lead with Jake Tapper」上要求下架影片，重申對此事感到「失望」。佛奇表示，很明顯他就不是一個熱衷政治的人，他也從未直接或間接表態支持任何一位政治人物，影片剪輯斷章取義，而且被放在競選廣告內，他感到非常失望。

CNN主持人泰普（Jake Tapper）接著詢問，如果川普團隊再次在廣告中植入佛奇的影片，佛奇嘆氣表示，「那會很糟糕」，「如果他們真的這麼做，那會無法接受，事實上有可能會造成反效果。」

後續《野獸日報》詢問佛奇反效果（backfire）的意思為何，佛奇說「他們違背我的意願實際上就是在騷擾我」，尤其競選廣告訴求投票，「他們對我的騷擾可能會產生反效果，讓選民轉身離開。」

《野獸日報》也詢問，佛奇祭出的最後通牒是否在委婉暗示可能離開白宮冠狀病毒工作小組，佛奇直率回應「絕對不可能」，強調「從未想過辭職」。

(中時新聞網)