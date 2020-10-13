搶「西洋鬼節」萬聖節商機，金色三麥準備一連串驚喜好康大鬧萬聖節。年年熱賣的萬聖節限定餐點「干貝海鮮燉飯南瓜盅」，再度重磅回歸，金色三麥並邀請愛搞怪的三麥粉絲來店完成指定打卡，350cc啤酒券直接送好送滿，夠幸運還能把1000元禮物卡帶回家。

全台佔地最大的金色三麥美麗華店，這次更要幹大事，邀請知名電音DJ BENJAMINSE7EN三小時動茲動茲電音不間斷、搞怪high到翻，跟三麥粉絲一起『金聲尖叫』。

金色三麥粉絲最期待的節日莫過於萬聖節，除了掛滿黑蜘蛛網跟骷顱頭的精心佈置，愛搞怪的金色三麥更新增超Q『女巫麥麥』一起同樂，全台13家金色三麥餐廳重金打造萬聖節氣氛，要讓不能出國遊玩的旅客也嚐到濃濃的異國萬聖節風情，不僅看到還能嚐到萬聖節指定美味「干貝海鮮燉飯南瓜盅」，特選鮮嫩干貝、新鮮白蝦及當季小卷搭配綿密南瓜果肉燉煮而成，豐富滿足的鮮甜口感，是萬聖節的最佳選擇！凡參加「魔幻攝影手」，超大氣金色三麥直接贈送350cc酒券一張。至門市外帶一公升啤酒乙瓶，還能以60元加購萬聖節限量提袋乙只。每晚八點還有「魔幻比大小」，只要擲骰子贏過女巫麥麥就有機會為整桌朋友贏得免費啤酒。

金色三麥餐廳創意搞怪無極限，邀請與天后蕭亞軒合作過的知名電音DJ BENJAMINSE7EN帶來三小時不停歇的超high音樂；驚豔的「奇幻互動Show」感受刺激的萬聖節視聽饗宴。萬聖節派對當然不能少了變裝！10月31日『金聲尖叫』萬聖狂歡派對歡迎所有想挑戰恐怖裝扮的搞怪玩咖，當天獲選為鬼王、鬼后者，就可得到萬聖節神秘驚喜。凡購票入場即可以一價開喝暢飲到半夜。

為迎接萬聖節，姊妹最愛的粉系餐酒館微兜petit doux推出petit doux X Halloween活動，一改平常溫柔可愛的粉粉系，變臉搞怪推出萬聖節限定甜點「血色魔咒」瓦帕鬆餅及「黑魔女甜點」，讓蝙蝠、魔女、南瓜躍身甜點來作怪，10/16～10/31凡與姊妹兩人攜手同行拍照打卡還可享指定瓦帕鬆餅半價優惠。

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