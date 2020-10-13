王少偉、納豆、花花、李易、哈孝遠、鯰魚哥、張立東、瑪麗、風田、Teddy及黃豪平主持台視《綜藝3國智》，11日在台中舉辦粉絲見面會，節目開播至今屆滿4周年，今年更邀請威廉「上車」成新血。當天同時啟動4周年特別企畫，並邀鬼鬼吳映潔擔任大來賓，和台下觀眾大玩安全之吻。

威廉之前常擔任節目來賓，他表示很喜歡主持群和樂融融的感覺，如今成為節目生力軍，他透露當天一早3點多就跟主持群集合並笑說：「今天著實有點嚇到，才錄第一天我的聲音已經沙啞了。」吳映潔則表示：「我是代表『生力軍』的朋友，送給節目生日祝福，其實我跟節目非常有緣，錄第一集時他們就有到我的簽唱會幫我加油打氣，所以今天節目4歲了，換我來支持節目，希望年年有今朝。」

《綜藝3國智》主持群與粉絲。（台視提供）

王少偉對於威廉加入開心表示：「很興奮，我們是一個大家庭，居然還有人這麼有勇氣要加入我們團隊，其實對他來說也是一個考驗，相信他的加入會更加精采。」納豆也對威廉表示歡迎，「威廉加入不管是在顏值或者戰鬥力上面，都會提升很多，我們這個團隊偏『廢』已經有點時間了，加入了過關機器，讓我們比較有得失心，會更拚一點，滿好的」。

(中時 )