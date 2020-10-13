疫情重創航空、旅遊、觀光業之外，對精品業打擊也不小，特別是電子商務布局緩慢又仰賴實體店對遊客銷售的瑞士鐘錶業。康斯登(Frédérique Constant SA)估2020年營收跌幅25%；全球最大鐘錶巨頭Swatch在2020年上半年淨虧損3.08億瑞士法郎，是該集團史上首度半年度虧損。中國大陸市場是8月瑞士鐘錶出口唯一成長市場，可能是最大希望。

康斯登執行長艾格丁(Niels Eggerding)表示，4月和去年4月相比收入暴跌80%，5月跌50%，６月接近去年6月銷售，但7、8月再度下滑，9月雖然比起去年9月持平，但預計全年難以避免收入少掉1/4，這已經是該公司最樂觀的期待。

Swatch集團除Swatch本身以外還有歐米茄(Omega)、雷達(Rado)、天梭(Tissot)、美度(Mido)、浪琴(Longines)等品牌，另有美國時尚品牌Calvin Klein等。相較去年上半年，今年上半年銷售下滑46.1%，剩21.97億瑞士法郎。

全球第2大精品巨頭歷峰集團(Richemont)旗下擁有卡地亞(Catier)、伯爵(PIAGET)、萬國(IWC)等高級鐘錶品牌，新會計年度第1季業績與上個會計年度同期相比大跌47%。為勞力士(Rolex)、百達翡麗(Patek Philippe)提供零件的Acrotec更是虧到已準備以9.5億瑞士法郎出售。

2020年8月瑞士鐘錶出口與去年同期相比下滑11.9%，約13.44億瑞士法郎，但只有對大陸出口逆勢成長，與去年同期相比大漲44.9%。大陸已是瑞士鐘錶出口最大市場，佔總出口量15.7%，高於第2大市場美國3個百分點。

(中時新聞網)