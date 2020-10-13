國安基金退場，台股萬三關卡熄火，今日微幅開高後，賣壓伺機出籠，在大立光(3008)摔破3000元大關、台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2330)等大型權值股紛紛休兵之下，盤面上僅有零星電子股及中小型個股小幅點火，終場加權股價指數收在12947.13點，下跌8.78點，成交值縮至1845.59億元，較前日減少480.12億元。櫃買指數收在165.29點，上漲0.62點。分析師指出，台股萬三關卡賣壓沉重，短線難脫震盪整理，不過，長線偏多格局不變，若未來美股能順利再創新高，預期台股才有機會站穩13000點之上。

盤面上，大立光受8家外資下修展望，盤中跌破3000元大關，收在2970元，下跌3.88%；台積電多頭勉強收紅，小漲0.3%，股價為462元；鴻海(2317)收在78.9元，小漲0.25%；東洋(4105)搶下德國藥廠新冠疫苗代理權，漲停鎖死收在76.4元，超過4.3萬張委買單高掛；航運股人氣旺盛，貨櫃三雄萬海(2615)收在25.05元，上漲逾8.21%、長榮(2630)收在17元，上漲4.29%、陽明(2609)收在10.25元，上漲2.5%；聯發科(2454)雖獲美系外資加碼評等，並調高目標價至760、768元，但仍失守700元，收在699元，下跌2.1%。

分析師指出，台股短線上仍有回測下方支撐的可能，下檔支撐暫看季、月線位置，目前空手者切勿過度追高，手中有持股者可逢高適度調節。明日蘋果即將發表新手機，不妨留意蘋概股，以及太陽能、風力發電、面板等族群。

(時報資訊)