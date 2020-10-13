振曜(6143)今日宣布，攜手元太(8069)、樂天Kobo，共同捐贈506台旗艦型機種的Kobo Forma電子書閱讀器及27,830冊電子書予新北市政府共同推動《e啟讀出未來》的電子書行動閱讀專案。

振曜總經理馬茂(峰)表示，要提高學生主動閱讀的興趣與意願，就要利用科技產品特性和學習做有效率的結合；類3C裝置的電子書閱讀器具備護眼及培養專注閱讀的優點且能吸引學生使用，由閱讀器來扮演課後陪讀及紓解課業壓力的角色，相信更能讓年輕的學生族群們能夠自發性地對閱讀產生興趣，進而累積廣泛且大量的閱讀基礎，有助於強化青年學子們的理解力及邏輯思考力，也希望藉由閱讀習慣的養成，奠定終身學習能力。

今年的《e啟讀出未來》專案活動中，振曜、元太及樂天Kobo展現各家企業的優勢，由振曜科技專責閱讀器設計製造及硬體組裝搭配元太的電子紙面板，再加上樂天Kobo提供閱讀器軟體介面以及與出版商接洽公益採購電子書書籍，結合新北市推廣閱讀的教育理念，將推動數位閱讀的目標族群擴大延伸至國中學生，期能為培養青年學子的閱讀習慣及體驗數位閱讀帶來最大的效益。

《e啟讀出未來》已推廣第四年，今年在新北市教育局的協助規劃下，受贈的學校選定市內13所位處偏遠地區的國中，例如欽賢國中、烏來國中、平溪國中等校，以及5所位於非市區的國中學校，如深坑國中、尖山國中等校，總計打造18座電子書閱讀器行動圖書館；本次專案總共捐贈506台電子書閱讀器，每台閱讀器均已預先裝載55本適合國中學子們閱讀的中英文課外書籍，共計有27,830冊圖書館採購授權模式的電子書，以公閱價計算電子書價格，總捐贈價值約為2960萬元。

(時報資訊)