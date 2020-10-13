美股收高、外資持續買超台股，惟萬三心理關卡難克服，周二台股開高走低，指數來到12994點即止步向下，股王大立光(3008)營運展望保守引發賣壓，股價摜破3000元大關。相對股王無力，其餘四千金矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)皆穩在平盤之上。權王台積電(2330)雖一度下探至456.5元，但買盤不離棄，隨後反轉翻紅回到460元，帶領大盤指數跌點收斂。中小型個股表現活絡，九豪(6127)、東洋(4105)、南帝(2108)、正隆(1904)各有題材，逆勢抗跌，終場台股小跌8.78點，為12947.13點。今日外資(不含外資自營商)買超53.1837億元，投信賣超5.658億元，自營商買超16.8774億元，三大法人買超64.40億元。

類股雖然跌多漲少，盤面上不缺亮點。中小型板卡族群近期受惠大陸市場需求回溫帶動股價走強，映泰(2399)一開盤旋即攻上漲停，股價來到12.4元，承啟(2425)延續前一日的漲升力道持續攻堅，撼訊(6150)、麗臺(2465)也跟著上攻。蘋果將發表新機，台廠蘋果供應的低基期個股動起來，新普(6121)、力旺(3529)、祥碩(5269)、康舒(6282)、台郡(6269)及臻鼎-KY(4958)等表態上揚。大立光(3008)營運遇逆風，法說會後引發外資降評潮，盤中股價持續失守3000元關卡，玉晶光(3406)早盤也因郭明錤再度發報告唱衰下挫，不過公司出面反擊，股價盤中由黑翻紅，終場收平。2020台北紡織展今日登場，題材熱度高，紡織股王儒鴻(1476)領軍走高，紡織股后聚陽(1477)也力穩紅盤，帶動南染(1410)、東和(1414)、南紡(1440)等齊揚，紡織股紅盤上揚逾1個百分點。

題材股熱鬧滾滾，東洋(4105)爭取到德國藥廠BioNTech 3000萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，市場歡慶，開盤股價跳空鎖漲停76.4元，等著進場的買單大排長龍。造紙大廠正隆(1904)受惠紙業動能轉強、認列都更售屋收益挹注，第三季營收突破百億元、登近4年同期高點，後市看法樂觀，股價勁揚至34.85元，創1995年5月中以來近25年半高點。台達化(1309)在產品利差擴大下，第三季獲利表現可望大幅成長，法人看好今年每股獲利有機會上看4元，力拱股價衝上漲停30.55元，一舉收復5日線、月線。

台股站在萬三關前，恰逢國安基金決議退場，投資專家認為此舉對心理層面有影響，但實質影響不大。今日台股向下震盪一度失守12900點整數關卡，新台幣依舊強升，熱錢效應不減，指數底部逐漸墊高，終場小跌8點，5日RSI為80.54，10日RSI為65.95，9日K值為87.30，9日D值為74.60，20日乖離率為2.03。外資第7日買超，今日三大法人買超64.4億元。日盛投顧指出，指數挑戰上檔13031點與13021點的切線反壓，短、中、長期均線走揚，KD黃金交叉且開口持續擴大，在指數未出現爆量中長黑K，或跌破5日線前，短多仍有高點可期。

(時報資訊)