台東三和定置漁場船員13日上午作業時，發現3隻保育類豆腐鯊、1隻綠蠵龜誤闖漁網，讓網子幾乎重得快拉不起來，漁民趕緊合力將牠們野放至外海。

「怎麼會有3隻豆腐鯊？」太麻里鄉三和定置漁場船員在收網時發現，漁網內意外闖入3頭個頭都不小的豆腐鯊，目測體長至少6公尺，重量超過800公斤，外加1隻綠蠵龜也來湊熱鬧，牠們全卡在小小的空間裡，讓網子幾乎超重快拉不起來，漁民擔心這些海中嬌客會受傷，還不時大喊注意，隨後合力把圍網拖出外海，將鯨鯊和海龜流放。

豆腐鯊誤闖三和定置漁網。（三和定置漁場提供／蔡旻妤台東傳真）

綠蠵龜誤闖三和定置漁網。（三和定置漁場提供／蔡旻妤台東傳真）

漁民說，以前每年都見過豆腐鯊入網，但都僅有1隻，一口氣出現3隻真的沒看過，牠們雖然不會吃魚，但是會干擾作業，甚至破壞網具。此外，因國內嚴格規定不能捕捉鯨鯊，漁民最後合力把拖網拉出外海，進行流放，才結束這場受困記。漁場執行副總劉斅文說，時常有豆腐鯊誤闖漁網，除了協助放生也會依法通報。

國內自2008年起已全面禁止捕撈或、販賣、持有及進出口鯨鯊，對於意外捕獲之鯨鯊不論存活或死亡，也應立即放回海中。

(中時 )