遠通電收13日表示，eTag代扣路邊停車一年內累計代扣車次超過130萬次，躋身代收通路前三大，深獲用路人喜愛。台中市繼雙北、高雄、桃園市，正式開放eTag代扣路邊停車費，加上台南市將在年底前啟用服務，六都可望全數到位。

台中市交通局局長葉昭甫表示，市府透過智慧科技改善停車便利性，提供市民更優質的停車體驗，陸續導入行動支付繳納路邊停車費、手機LINE查詢路邊車格空位，公有路外停車場也增設車牌辨識偵測系統等等；因此市府非常歡迎eTag能加入代扣本市停車費，讓市民朋友用一個帳戶就能同步管理國道通行費和停車費之外，停車還可以累點兌換通行費，節省時間和荷包。

遠通電收說，根據2020年《遠見》未來移動友善城市大調查結果，民眾在交通政策上，有近半數認為「便民」與「環保」最應優先考量；硬體需求上，停車位名列首位；且愈年輕的民眾，對於數位支付的需求愈高。

遠通電收也指出，eTag智慧停車便是將民眾最在乎的行車大小事，結合數位科技與趨勢，所推出的便民服務。

eTag除路邊停車有進展，eTag路外停車也大有斬獲，遠通電收指出，不僅會員人數突破50萬，服務場次正式突破400場。為了感謝用路人，遠通推出愛車三大好禮，包括：停車可累積HAPPY GO點數；登錄uTagGO APP可贈萬元車內動產被竊保險；eTag自動儲值用戶至指定停車場，掃碼升級申辦智慧停車，11月15日前最高可享當日、當次停車免費。

遠通電收表示，只要車上已黏貼eTag之用路人，透過「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，即可透過uTagGO APP、或至銀行網頁快速申辦eTag智慧停車服務，使用信用卡自動扣繳停車費後，不須持單至超商繳費，除此之外，還能善用停車累積的HAPPY GO點數，兌換成國道通行費。

(工商 )