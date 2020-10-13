全球主要經濟體解封後需求回溫，新訂單指數上揚，加上防疫新生活催化的5G、電子需求竄升，永光（1711）隨電子化學品逆勢年增31％助力下，營收連三月攀揚，9月營收6.78億元，月增14.33％；國碳科（4754）、長興（1717）更交出9月營運年月雙漲表現，浮現成長、衝刺契機，第四季營運蓄勢待發。

廠商指出，9月中國製造業採購經理指數（PMI）51.5％，較月升0.5個百分點，連7個月運行在50％以上的景氣區間，表明經濟繼續全面恢復。另，美國地區採購經理人指數(PMI) 由4月低點41.5上升至55.4，其中企業存貨降低及新訂單指數上升等，皆顯示供給面改善。

影響所及，長興電子化學品乾膜光阻劑出貨顯著成長，加上合成樹脂需求穩健回升，9月營收35.13億元，月增10.75％，年成長0.45％；國碳科9月營收4674.8萬元，月增4.93％，年成長11.86％，營收連三月攀揚。

長興是亞洲第一大樹脂供應商、全球最大乾膜光阻劑材料商，也是全球紫外線（UV）材料前三大供應商。電子材料受惠PCB應用需求暢旺，第三季旺季效應發酵，加上特化表現持穩，合成樹脂需求回溫，支撐下半年營運優於上半年。

國碳科主生產防火材料、防火塗料、防火工程、阻燃劑等，外銷比約68％。防火產品為特殊產業，供應廠商必須通過各國認證標準，且有生產、認證門檻；今年5月開始各國陸續經濟解封、復工，防火工程需求漸近式復甦。

國碳科今年持續推展北美、大陸及中東市場；占地約二千坪蘆竹廠辦合一新廠於今年初加入量產行列，搭配原有一廠生產支應未來三年接單成長。

(工商 )