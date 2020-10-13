動力火車日前以七位數台幣酬勞，受邀為手遊「三國群英傳M」擔任台灣、港澳及東南亞地區代言人，並且重新翻唱〈永遠不回頭〉作為遊戲主題曲，日前錄音，為了秉持致敬搖滾的精神，動力火車挑戰原Key拼勁十足，整整耗費16小時嘶吼飆唱，如同歌名「永遠不回頭」般持續不斷的衝刺。動力火車坦言：「雖然我們擅長唱高音，但這首歌曲原Key太高，高音呈現方式對我們來說真的是一大挑戰。」爆料錄音時高音一度飆到破音，失控不回頭。

拍攝平面代言照時，尤秋興與顏志琳見到遊戲中出現的武器，原以為只是一般道具，沒想到拿在手上後兩人瞬間傻眼，尤秋興手拿重約五公斤的闊劍，鋒利的劍刃讓他舉手投足都必須格外小心，打趣說拍攝像在健身一樣，手臂肌肉有扎實地練到。而顏志琳則被分配長達兩公尺的方天畫戢，第一次和比自己還高的道具拍照，讓他忍不住問說：「這樣看起來會不會太嬌小、沒氣勢？」正當現場工作人員笑成一團時，又馬上自信地說：「但我有犀利的架式和眼神，絕對可以撐起它！」

動力火車將於11月1日赴花蓮參加「鼓稻秋聲富里山谷草地音樂節」演出，他們期待地說：「在群山環繞的田野間開唱真的是很難得的經驗，希望到時候歌迷們也都能一起大聲唱破天際。」透露除了會演唱多首經典歌曲和新歌外，粉絲們一直敲碗的「動力火車歌詞文字T-Shirt」也將在活動現場限量販售。

動力火車日前接下手遊代言。（華研國際提供）

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