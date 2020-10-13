GUSTOSO義大利餐廳「晚間義式經典套餐」主菜2選1，主廚特製季節時令鮮魚。（慕軒飯店提供）

大倉久和大飯店菁英客房。（大倉久和大飯店提供）

「桃花林」中華料理—片皮烤鴨。（大倉久和大飯店提供）

都會客房。（台中林酒店提供）

2020 ITF台北國際旅展將在10月30日開跑，主辦單位早鳥票今（13日）開賣，僅限時2天。各大飯店近日搶先推線上旅展，除本土連鎖飯店品牌—和逸飯店、慕軒飯店和台北國泰萬怡酒店將於10月16日線上旅展開跑，還有台中林酒店預計10月26日線上旅展開賣，大推超殺食宿價外，大倉久和大飯店亦於10月15日推線上旅展，旅展前哨搶客，住宿券狠殺至1.8折、餐券單張最低200元，勢必將掀一波國旅熱潮。

國泰飯店旗下和逸飯店、慕軒飯店和台北國泰萬怡酒店共7家，共推線上旅展祭出1.8折「品牌聯合住宿券」的超狂優惠，雙人房2500元；餐券包含最低200元「和逸飯店·台北忠孝館星級午間套餐券」及首次擴增成通用券「慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳早／午／晚間餐券」僅590元，使用更具彈性。

除本土連鎖飯店品牌，大倉久和大飯店將從10月15日至11月15日推線上旅展，平日菁英客房住宿券（1泊1食）—單張1.9折、套票3張最低下殺1.8折，住一晚下殺至3599元左右，其效期到明年1月底；而「線上旅展限定」桃花林烤鴨券，1人僅需1500元，業者形容「買到賺到」。

此外，台中林酒店線上旅展10月26日至11月8日起搶先開賣，餐券下殺88折、住宿券3.3折起。住宿券熱賣商品「買1送2豪華雙人住宿套券」，憑券平日雙人入住豪華客房或都會客房3晚僅1萬3197元、等同3.3折，平均每房每晚只要4399元起，3晚可分次或同次入住、無期限。「平日升等尊榮客房-都會客房住宿券」1泊1食，每張5100元、等同3.9折，效期為一年。

另推出「森林百匯1泊2食豪華雙人住宿券」，憑券可入住豪華客房或都會客房，平日每房每晚只要6188元起、等同4折；「奇鮮日料1泊2食豪華雙人住宿券」，平日入住豪華客房或都會客房每晚6388元起、等同38折。憑住宿券入住，享健康俱樂部（男女三溫暖、健身房、戶外溫水游泳池）設施免費使用。

(中時 )