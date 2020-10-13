罷免桃園市議員王浩宇總部今上午赴桃園市選舉委員會，送交共3萬8888份的連署書！對此，王浩宇表示，罷免是民主社會的常態，但這是不是報復性罷免，社會也能夠理解。臉書粉專「比特王」則表示，其實討厭王浩宇的市民真的很多，「不要牽拖韓粉」。

王浩宇陷入罷免危機！罷免王浩宇總部今到桃園市選委會，遞交罷免連署書。罷免王浩宇發起人唐平榮說，今日送件份數共38888份，募集比連署門檻3.2萬份高出約20%的安全量。然而，王浩宇昨認為「這場罷免明顯就是韓粉報復行為」。王今天再度表示，這是不是報復性罷免，相信社會能夠理解。他強調，作為民代，他的工作就是把中壢的事情做好，一直到任期的最後一天，「不管是哪一天」。

臉書粉專「比特王」則直言，其實討厭王浩宇的市民真的很多！不要牽拖韓粉。該粉專諷刺表示，王浩宇以為扯到韓粉，就能掩飾他不專心地方，只會蹭韓的現實嗎？「我想在地的鄉親都知道，你平日為人的真實面目！」

對於一連串的罷免事件，有人認為是報復行動，該粉專認為，這是在告訴全國的民代們，他們是人民選出來做事情的公僕，不是整天當網紅拿FB打卡、發美照，或是上節目當問政。

(中時新聞網)