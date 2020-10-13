美國總統大選引來全世界關注，拜登與川普的對決影響著未來世界格局的走向，而不僅僅是他們兩人的辯論受人關注，副總統候選人彭斯與賀錦麗之間的辯論也備受關注，根據統計，今年的副總統辯論收視率比起網男，竟成長了58%，對此，前外交官介文汲揭露主要原因。

介文汲在政論節目中提到，在美國的制度中，副總統本身就是個備位元首，並沒有太多的權力，但是在美國的歷史上，備位元首繼任總統的次數並不少，譬如羅斯福總統在二戰期間過世，杜魯門就直接接任；尼克森、甘迺迪等人也曾因各種原因，使得副總統「派上用場」。

而這屆選舉又是個相當特別的例子。介文汲指出，川普現在74歲，而拜登更是已經78歲了，兩人在這麼高齡的狀況下當選總統，或許先不談出了甚麼意外，使得他們無法繼續行使總統的職責，但若是因為年齡上的自然現象，使得他們不能視事，那麼「備位元首」就顯得相當重要，而這也就是為什麼今年的副總統辯論這麼多人關注的主要原因之一。

(中時新聞網)