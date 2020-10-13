22歲高姓女子去年就讀中部某國立大學，與同校的郭姓前男友相約在平安夜出遊，郭男帶高女到大學室外排球場，謊稱高女有綠色胸罩忘在他家，以檢查為藉口強行拉扯高女衣領襲胸，高女掙扎卻遭郭摀嘴、指侵得逞，高女害怕郭在學校大肆宣傳，直等到休學才將此事揭露，並提告，而這名郭男也遭起底。

郭男與高女本是一對情侶，兩人於去年10月間分手後，於12月25日，兩人相約吃飯後，郭男便說道「我想帶妳去一個地方，可以嗎？」由於，兩人各騎乘1部機車，高女認為若是有異，大可當場離去。而事發地點就位於兩人就讀大學的室外排球場，兩人一陣閒聊後，郭男突稱家中有一件「綠色胸罩」留在他家，但高女堅決否認「我沒有這個顏色的胸罩」。下一秒郭男便扯開她的上衣說道「不然我檢查看看」，襲胸得逞，高女掙扎想喊叫卻被郭摀嘴，接著被郭手指強制性侵，逞後甚至還對高女稱「還是乾脆我們來一發」。

同校的學生加碼爆料郭姓男子的行為，讓她感到相當不舒服。（圖／翻攝自Dcard）

綽號「蘿莉本」的郭男遭同校同學報料。（圖／翻攝自Dcard）

高女不堪其辱，多次於想不開未遂，友人更曝日前與她吃飯時，發現她手腕有許多傷痕，昨（12）日凌晨又發現她發了負面的動態寫下「死也不會原諒你」，讓友人看了相當擔憂，於是打了好幾通電話想要關心，卻聯繫不上，便聯繫高女男友，接獲消息後光速趕赴女友家，發現滿地都是血跡，但意識相當清楚。

郭男有著綽號「蘿莉本」，是同學間眾所皆知，就連郭男臉書封面的一張看似日本建築，好友卻留言「圖片裡一定有某個地方藏著小蘿莉」，而郭男也回覆「懂喔！」另外，同校的同學表示，他是學校助教，人看上去相當得體，完全看不出人品是如此。某位同學曾目擊，女同學在座位上吃飯，他經過時便大口呼吸，她表示郭男當時那個享受的神情讓她一輩子也忘不了，而郭男也會在班上大聲地批評前女友，讓許多同學相當不解，除此之外，就連郭男父親任職於某報社，擔任高階主管，也遭踢爆。

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(中時新聞網)