隨著美股期貨的揚升，收復稍早的損失，提振投資信心，以及蘋果發表會前的蘋果概念股上漲，日股午後由黑翻紅。

周二日經225指數收漲43.09點或+0.18%，為23601.78點。東證一部指數收漲5.75點或+0.35%，為1649.10點。交易所33個分類指數有三分之二收高，航空股、保險股和房地產股為表現最好的分類。

早盤由於美股期貨下跌以及日圓的堅挺，日經指數一度下挫。但隨著日股科技股的上揚，投資人靠向華爾街隔夜上漲的暗示。

蘋果新iPhone發表會前夕，蘋概股揚升。被動元件製造商太陽誘電(Taiyo Yuden)以及村田製造皆上漲3.9%；TDK上漲1.83%。

然投資人在部分公司發布財報前縮手交易，包括對J.Front零售和高島屋在今日稍晚的財報公布。

軟銀跌1.73%。媒體報導軟銀願景基金將成立新的「空殼」和收購公司，將在美股IPO進行籌資。投資人進行獲利了結。

得益於上午新經濟數據，八月核心機械訂單意外上升，機械股上漲。機器人和自動化公司發那科(Fanuc)上漲4.23%；自動化機械公司SMC上漲3.42%。

(時報資訊)