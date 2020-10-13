柬埔寨首相洪森12日會見大陸外長王毅後，雙方共同出席「中柬自由貿易協定」簽字儀式，這也成為柬埔寨對外簽署的首份雙邊自貿協定。消息傳出後，引發美歐輿論強烈關注。

陸外交部網站12日顯示，中國商務部部長鐘山與柬埔寨商業大臣潘索薩12日分別在北京和金邊代表中柬兩國政府，通過視訊正式簽署《中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府自由貿易協定》。協定的簽署「標誌著雙方全面戰略合作夥伴關係、共建中柬命運共同體和『一帶一路』合作進入新時期」。

柬埔寨商務部1名發言人對法新社表示，2019年中國和柬埔寨之間的雙邊貿易額為80億美元，簽署協定將推動「到2023年，該數字增長至100億美元」。

洪森發言人索菲勒斯說，與北京的自貿協定可以彌補歐盟在8月份對柬埔寨出口產品徵收關稅造成的損失。在這之前，根據對柬埔寨人權問題的擔憂，歐盟與柬埔寨之間的「除武器外全部免稅」（Everything But Arms，EBA）貿易計畫被暫停，洪森稱，「EBA終將結束，但中柬自貿協定將永遠存在」。

中柬自貿協定簽署消息傳出後，法新社稱，如今北京幾乎已經取代華盛頓成為金邊最重要的國際夥伴。就在上周，1處美國資助的海軍設施被夷平，取而代之的是在中國援助下新基地擴建工程的一部分。

德國之聲12日報導，除柬埔寨外，王毅近期的東南亞之行也將訪問馬來西亞、寮國和泰國。分析人士認為，北京希望通過王毅此行打造可靠的地區夥伴形象。

(中時 )