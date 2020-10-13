楊逵文學紀念館周年館慶暨慢跑活動17日開跑，更將推出「綠島家書」戲劇演出。（劉秀芬攝）

台南新化區年度盛事，楊逵文學紀念館周年館慶暨慢跑活動17日開跑，今年除了有熱鬧的表演、創意市集、美味的野菜粥補給，楊逵紀念館「綠島家書」舞台劇重現江湖，由大目降志工劇團演出，讓民眾從25分鐘的戲劇中認識這位出生新化的台灣重要作家，向隅的民眾，也可以揪團預約觀賞。

今年10月17日楊逵館館慶活動，除了傳承楊逵「不為冠軍，不為人上人，老幼相扶持，一路跑上去」的精神，邀請大家一起來慢跑、健走，免事先報名即可參加，當天上午6時20分在楊逵文學館前廣場集合，7點準時鳴槍起跑，全程約6公里。

新化區長吳金喜表示，今年楊逵館慶邁入第15周年，也是新化老街100周年，新化更以豐富的歷史人文、山林資源獲得台灣經典小鎮殊榮；此外，長榮大學「打造台南社創矽谷」團隊今年進駐新化大目降故事館，並啟動歷史街區彩繪牆等工作項目，讓新化發展更讓人期待。

活動當日也邀請到進駐大目降故事館的長榮大學、虎頭埤風景區管理所等團體設攤共襄盛舉。久違多年未演出的大目降志工劇團，館慶當日將演出25分鐘的「綠島家書-楊逵與他的家庭生活」一劇向楊逵致敬。

今年楊逵館慶串連新化經典小鎮系列相關活動，讓10月的新化大目降文化園區處處精采，包括實境解謎遊戲、兒童戲劇大冒險、虎頭埤風景區老照片特展、在地達人限量免費預約導覽活動，吳金喜邀請愛好路跑、文學、文化的朋友們，17日相揪來新化進行一趟別具意義的慢跑健身與文化饗宴之旅。

(中時 )