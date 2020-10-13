新光三越電商beautySTAGE美麗台開台三年累計業績成長超過五倍，鑑於線上融合線下OMO同步趨勢，首家實體店預計15日正式開幕，在防疫掀起時尚、美妝選物店全球新趨勢下，beautySTAGE集結30個歐美日韓品牌、其中更有七個品牌獨家推出小包裝，媲美在歐、美、中引發話題的Sephora。

新光三越打破慣有的美妝界線，「beautySTAGE美麗台」以過去3年線上持續不斷的亮眼成績為基礎、加上全台超過130家化妝品資源的超強品牌規劃力，近期跨界實體，進駐新光三越台中中港店、以最潮美妝複合店邁進虛實整合全通路，其中尤其為千禧世代年輕族群推出「未來美妝圖書館」新體驗，透過AR測試肌膚、皮膚年齡與推薦保養品、粉底、彩妝、唇色等體驗，也因此在試營運兩周來，不僅吸引年輕族群輕鬆靠櫃，且因館內獨家銷售包括雅詩蘭黛、品木宣言等與萊雅集團旗下Kiehls等所屬小包裝，約自14ml-30ml不等輕量型經典品項，均獲得不少年輕族群青睞。

事實上，包括LVMH集團旗下高端美妝複合店Sephora近期因邊境管制無法出國，積極在中國大陸等據點業績大幅增長，也因此激出中國大陸高端美妝選物店通路積極展店，像是近期在上海新天地登場的HARMAY（話梅），鮮明的店型風格不僅成了打卡景點，且小包裝商品如超市陳列，更成為遊逛新據點。

新光三越電商美麗台強調，實體店與線上互動猶如導購，一旦年輕族群重視這些品牌，就會從小包裝購買轉化為大包裝購買，這在與100多個化妝品品牌溝通時，皆形成一致共識，深化年輕族群喜好也是在數位時代溝通環節，美麗台實體店是一個途徑，而除了台中店外，美麗台已積極評估其他門店進駐，原則上會以新光三越全台15家百貨門市與高雄草衙道購物中心等拓展基地。

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