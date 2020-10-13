交通部13日表示，中秋、國慶雙連假，各地壅塞情形相較過去連假已有顯著改善，祭出多項疏運措施的交通部，被視為「連過兩關」。不過，交通部長林佳龍收假上工首日隨即召開疏運檢討會議，據轉述，林佳龍在會中表示，接下來的硬仗就是「阿妹跨年」，此外農曆春節、台灣燈會在新竹，這三場挑戰都必須提早準備。

12日是國慶連假收假上工首日，林佳龍12日早赴立法院備詢，傍晚返回辦公室後，隨即召集政務次長王國材、陳彥伯及高速公路局、公路總局、鐵道局、台鐵局、運研所等單位，檢討兩波連假疏運措施的改善成效。

與會者轉述，國慶連假期間，台鐵準點率為90％，較去年國慶連假提高1.67％，高鐵疏運人次，則約達6分之1國道車流量的分流效果；高速公路壅塞路段時段顯著減少，國五雖封閉石碇坪林南入匝道，但南港系統的回堵不增反減。公共運輸方面，西部國道和國五的大客車通行量均顯著增加，不過「在地有腳」租車優惠的量能仍有空間，可再加強宣導及推廣。

交通部官員轉述，林佳龍會中除了感謝執勤同仁的辛勞，也提醒各單位要仔細分析各項措施的效益，做為未來精進的參考，政府要先「智慧疏運」，才能呼籲民眾「聰明用路」，因此「1968」等app的精準度、頻寬容量及使用率，都要全面提升。

此外，林佳龍也在會中提醒，阿妹（張惠妹）跨年對東部疏運是項大挑戰，加上農曆春節、元宵節的台灣燈會在新竹，面對這三場硬仗，各單位要提早準備，關於票價優惠或在地租車補助等導流到公共運輸的政策，要及早確定，方便民眾預先安排行程。

交通部初步評估，張惠妹在台東舉辦跨年演唱會，雖是「回饋家鄉」性質，但由於歌迷引頸期盼多時，加上只有一場，因此料將有數萬民眾自外地湧入台東，對南迴及北部中部前往台東的疏運，都將是龐大的考驗。林佳龍除了指示除了協調台鐵預先調度、全力加開班次，也指示包括國道及公路的疏運措施、以及鼓勵公共運輸的政策，都要提早準備、及早宣布。

(工商 )