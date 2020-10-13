沈世朋、李新錄衛視中文台《一袋女王》，大聊「愛你才會對你好」話題。沈世朋為愛妻李新可說是予取予求，不僅要學「黃香溫席」，用火熱肉體幫怕冷的李新暖被，還得當李新買保養品、化妝品的人皮實驗對象，有次睡覺被李新畫滿臉，一直到出門前遇到鄰居提醒，他才發現自己又被畫了。主持人曾國城本來想挺他一下，沒想到沈世朋一句「這裡挺我OK，但回家誰挺我呢？」讓曾國城笑回：「搞了半天你是為了活下去啊。」

沈世朋表示李新是北方人，每次睡覺前，老婆一抱怨被子好冷，沈世朋就會要李新先去洗澡，還保證她洗完就會有暖被窩等她，接下來他馬上拿出吹風機伸進被子狂吹，他笑稱雖然一個月電費會增加不少錢，但為了老婆很值得。後因吹風機只能吹到表面，沈世朋又換方法，直接把衣服脫光，用自己火熱的身體把老婆睡覺的位置弄熱，完全效法二十四孝黃香溫席。

沈世朋說到自己的功用還不僅如此，李新喜歡買保養品、化妝品，他就成了她開箱新品測試會不會過敏的人臉實驗工具，而且測試地點不限，看電視、上廁所都逃不了，害得他忍不住跟老婆抗議，沒想到李新竟改趁他睡覺時測試，有次沈世朋趕著出門沒洗臉，結果在樓下遇到鄰居，對方尷尬表示：「沈先生你的臉有點髒。」他手往臉上一抹才發現有東西，超尷尬。

(中時 )