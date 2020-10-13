一名年紀已逾30歲的女網友去相親，對方竟開出「令人詫異」的兩大條件，讓她當場傻眼；但又覺得再去找下一個對象很麻煩，不禁上網發問「該不該分手？」網友大驚，力勸她換人，不要誤了一輩子的幸福。

這名原PO在臉書「靠北老公2.0」發文，指男方相親時直接了當開出條件，一個是「婚前要先有性關係」，另一個是「確定懷孕才結婚」，理由是擔心女方不孕，不想冒「娶到一個不會生小孩的」風險。

原PO雖然傻眼，直言這些條件對她太不公平又有風險，更何況她至今還沒有過性經驗；但她心想，一旦拒絕，「不是要再相親一次、認識下一個嗎」，基於上述情況，便讓她感到排斥，陷入矛盾。

網友大驚，直呼怎麼會有這樣的想法，「當然是趕快換下一個啊！他如果發生關係後一走了之呢」、「萬一真的懷孕了卻不結婚，小孩誰養」、「第一次聽到這種要求，聽起來像約砲又不想負責」、「沒懷孕怪在妳頭上？說不定是他的問題」。

網友勸她「寧缺勿濫」，別為了結婚而結婚，誤把自己推入萬劫不復的深淵裡。

(中時新聞網)