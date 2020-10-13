混泥土車翻覆

一輛預拌混擬土車，昨行經大里區環河路一段226號前時，疑是闖紅燈，加上閃避一輛搶快的左轉小轎車，導致預拌混擬土車，先是S型搖擺後翻覆，幸44歲賴姓司機，僅輕微擦挫傷，過程中也未波及他人，不過翻覆的混擬土車，混擬土也流了滿地，辛苦了清掃的環保人員。

12日下午15時29分，44歲賴姓男子駕駛一輛預拌混擬土車行經大里區環河路一段往大里橋方向，一處路口時，疑因闖紅燈，這時剛好對向有一輛自小客車左迴轉，賴男則疑因闖紅燈，車速快，為閃躲該小客車，左閃右閃，整輛混擬土車，左翻右翻最後翻覆，所載的混擬土也溢流到馬路上。

賴男駕駛的預拌混擬土車，疑因闖紅燈，並閃避左彎車而翻覆，所載混擬土也溢流到馬路上。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

所幸僅預拌混擬土車翻車，未波及他車，台中市警局霧峰分局交通分隊小隊長王世建表示，司機手腳有輕微的擦剉傷，案件發生後，表示自行就醫即可，經酒測值為零，疑是預拌混擬土闖紅燈，肇責較大。

王世建表示，按「道路交通管理處罰條例」第53條規定：汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1,800元以上5,400元以下罰鍰，駕駛人應有防護駕駛的觀念，小心別人的不小心，注意別人的不注意，路口要減速慢行，維護本身及其他用路人的安全。

(中時 )