Congratulations @Kostas_ante13 I’m so freaking proud!! You are a NBA champ for life ❤️❤️❤️ Way to represent our family and our countries. pic.twitter.com/abqBFoWqsc — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 12, 2020

公鹿隊雖然早早出局，「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)還是很高興湖人奪冠，除了湖人幫他收拾掉熱火，他的弟弟寇斯塔斯阿提托康波(Kostas Antetokounmpo)也比他先拿到了冠軍戒指。

字母哥推文表示：「恭喜寇斯塔斯，我以你為傲，你從此是NBA冠軍了。讓我們的國家(希臘)與家人感到榮耀。」

阿提托康波兄弟5人，字母哥排行第3，有兩個哥哥與兩個弟弟。哥哥薩納西斯(Thanasis)目前也在公鹿隊，但是季後賽沒有上場。薩納西斯2014年被尼克隊選上，但打了一下就返回家鄉希臘發展，連續兩年摘冠。去年與公鹿簽約，本季20場平均2.8分、1.2籃板。

寇斯塔斯是他們的弟弟，效力湖人隊。本季在湖人只出賽5場，總計打20分鐘，摘下7分3籃板2助攻。賽前外界最看好公鹿隊能摘冠，雖然次輪字母哥受傷而敗給熱火，好歹總是有一位阿提托康波先拿到總冠軍了。

比起字母哥，他的兩位兄弟戰力差很多，都不在季後賽12人名單。即使是公鹿在總冠軍賽對決湖人，球迷也看不到兄弟同場較勁的鏡頭。沒想到寇斯塔斯比兩位哥哥還早拍了冠軍捧盃照。

(中時新聞網)