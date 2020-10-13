總統蔡英文在國慶日上的演講，遭外界評為口氣變軟，外交部長吳釗燮日前則稱不會和美國發生實質外交關係，這看在高雄科技大學會計資訊系專任副教授林英星眼裡認為，不管是蔡英文還是民進黨近來減少鷹派發言，態度明顯轉向，不難想像背後有美國操控的影子在。

蔡英文在國慶日的談話中，主要聚焦在防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點；總統強調，要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。在兩岸關係上，蔡英文期望能和北京坐下來和平談話。

蔡最後強調，在中華民國國慶這一天，我們也一起許下願望，「願二十年後的台灣人」，回想起2020的時候，會想起正是這一年，因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖，讓他們有真正以自己的意志，選擇未來的機會。

對此，林英星接受港媒《中評網》採訪時表示，蔡英文在這次演講中，態度明顯轉向。不僅是蔡英文，吳釗燮日前接受媒體專訪時，主動拋出不會和美國有實質上建交，這在在都顯示了美國有在背後操控的影子，因為對美國來說，維持美中台模糊關係，才最符合美國利益。

(中時新聞網)