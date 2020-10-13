為什麼骨質疏鬆多發於女性身上呢？除了年齡增長這個原因，還可以從「女性荷爾蒙的分泌能力」、「遺傳與體質」、「營養不均衡」、「生活習慣」及「過去的病歷及服藥歷史」等因素來判斷，這些原因同樣也可以套用在男性身上。

骨骼不論幾歲都能回春，即使可能具有「 先天的弱勢」，但是只要在每日生活中加入增強骨質的運動及飲食，就能製造出年輕又強韌的骨骼。只要知道自己可能罹患骨質疏鬆症的原因，就能找到相應的對策。

骨質疏鬆症在過去曾因為年齡的原因被稱為不治之症，但是現在已經可以治癒。如果是早期的骨質疏鬆症，治癒率就更高。破壞骨骼的蝕骨細胞與製造骨骼的造骨細胞同時作業，反覆進行骨骼代謝，讓骨骼汰舊換新。蝕骨細胞會在女性荷爾蒙的限制之下，進行適度的骨骼破壞。

但當女性荷爾蒙的分泌量減少，就會增加蝕骨細胞的活動力、加速骨溶蝕現象，導致造骨細胞製造骨頭的速度跟不上破壞的速度。因此，在停經後幾乎不再分泌女性荷爾蒙( 皮下脂肪會分泌少許)的狀況下，女性的骨質就會出現嚴重的流失。

不論幾歲，只要女性荷爾蒙的分泌能力出現問題，就必須注意骨質疏鬆的可能。無月經、生理期不順、提早老化等都是女性荷爾蒙分泌量減少的主要原因，二十幾歲女性出現骨質疏鬆的問題已不是什麼稀奇的事。因此，女性需要審視一下自己是否曾經反覆過度減肥、飲食生活不正常，還經常運動不足及睡眠不足。

體脂肪率不是越低越好

就像前面所說的，女性由於減肥，所以有很高的傾向會出現骨質疏鬆的問題。因為過度減肥會造成體重不足及營養不良，讓女性荷爾蒙的分泌量變低。

體脂肪率也會影響女性荷爾蒙的分泌。標準的女性體脂肪率在20到30％之間，低於22％就容易造成經期紊亂，同時減少女性荷爾蒙的分泌。如果體脂肪率低到10％大關，製造女性荷爾蒙的卵巢就無法發揮正常的運作。

(中時新聞網)