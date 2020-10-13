消息人士披露，中國已實施對澳洲煤炭的進口禁令，發電站和鋼廠已被口頭告知立即停止使用澳洲煤炭。澳政府官員13日稱，正尋求北京針對該消息進行澄清。

12日稍早，澳洲《雪梨先驅晨報》報導，有消息稱中國的國有能源企業和鋼鐵廠已經得到官方的口頭通知，要求他們停止從澳洲進口煤炭。美媒稍晚報導，在中澳外交關係緊張加劇之際，中國的港口還被告知不要卸載澳洲煤炭。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）13日對天空新聞（Sky News）表示：「我們正就上述猜測與中國當局接洽。我們非常認真地對待這些報導，也肯定會試圖得到中國當局的保證，也就是他們將遵守中澳自由貿易協定（China-Australia Free Trade Agreement），以及他們在世界貿易組織（WTO）中的義務」。

據報導，這項禁令顯示中澳關係緊張局勢再度升級。澳洲工業部資料顯示，中國是澳洲冶金用煤的最大消費國，占澳洲出口近1/4。中國也是澳洲熱能煤出口的第2大目的地，僅次於日本。

目前北京方面尚未對上述消息做出回應。

(中時 )