針對社群媒體有網友指稱，德國BioNTech SE（Nasdaq:BNTX,簡稱BNT）是陸資企業，台灣東洋（4105）13日表示，BNT持股中，陸資僅占0.7％，離法令規範之30％甚遠；且其疫苗的生產製造、交易產生的金流、物流往來對象均在德國。

全球新冠疫苗爭奪戰搶得頭香的東洋，12日宣布，取得德國BNT新冠疫苗台灣代理權，最高額度3,000萬劑，最快明年第一季第一批1,000萬劑就可到貨，全台有500萬人可施打。

受該利多面激勵，東洋一早即跳空漲停，終場並有43,620張買單高掛。不過，東洋也受到社群媒體爆料，指稱BNT為陸資企業，東洋若代理該公司新冠肺炎疫苗將有違政府不使用中國產製疫苗政策。

東洋表示，BNT註冊登記於德國，2019年10月在美國Nasdaq掛牌的新藥研發公司，依據公開資訊BNT前三大股東分別為AT Impf GmbH（持有50.20％）、Medine GmbH（持有18.80％）、Entities affiliated with MIG GmbH & Co.（ 持有6.11％），合計持有75.11％，其他股東則多為共同基金，而就公開資訊其陸資僅占0.7％，離法令規範之30％甚遠。

另外，依BNT官網，BNT於2020年9月15日獲得德國政府資助歐元3億7,500萬元，以加速新冠肺炎疫苗之開發，若BNT屬陸資企業，德國政府當無資助之理。

東洋表示，該公司獲授權代理進口新冠肺炎疫苗之交易對象是BNT，相關疫苗之製造及其交易產生金流、物流往來對象均在德國。

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