在全球設計業具高度聲望及影響力的國際獎項協會聯盟（IAA），日前公布「謬思創意設計大獎」（MUSE Creative Award）全球獲獎名單。交通部觀光局指出，「2020澎湖國際海灣燈光節」的主題燈區，此次成功獲得藝術展場活動（Art Event）類別金獎殊榮。

謬思創意設計大獎素有國際設計界重大文化表彰指標美譽，旨於發掘對創意設計與文化連結核心價值為重的優秀設計作品。今年全球受新冠肺炎疫情影響，舉行大型展場活動更具難度，參與獎項角逐的國家，皆須受到國際評審團更高規範的審視才能勝出。

據IAA官方報導指出，今年參與獎項角逐的作品來自全球57個國家，參賽作品總數高達4918件。其中，展場活動類別共頒發4項白金獎（美國3件、土耳其1件）、7項金獎（美國4件、台灣1件、加拿大1件、香港1件）及7項銀獎（美國7件）。

「2020澎湖國際海灣燈光節」9月12日開幕迄今已吸引逾6萬人次參觀，透過主題燈區及藝術燈區展示多項精彩的藝術作品，彰顯澎湖在地文化特色。其中，此次獲獎的主題燈區以「海島人文」為參賽主題，著重對觀光、經濟、在地文化及海洋資源保護的省思。

觀光局長張錫聰表示，今年主題燈區邀請知名藝術家彭力真擔任策展人，由其專業執行團隊埴鈁藝術工作小組規畫製作，以傳說美人魚為主燈，再現並優化運用金龍頭港口舊有地形，發揮展場各角度優美天然景緻特點，打造為澎湖秋季的海島樂園。

除了夜間的燈光展覽外，「2020澎湖國際海灣燈光節」每週六下午亦規畫「看見澎湖的光點」藝文講座及文化踏島之旅系列活動，盼使旅客透過參與文化踏島講座，能更了解澎湖的歷史人文脈絡，尋找屬於澎湖的獨特軌跡，提升在地藝文活動參與。

觀光局澎管處處長許宗民表示，第5屆澎湖秋瘋季由澎湖燈光節打頭陣、將舉辦至11月15日，9日開幕的「澎湖牽罟趣」活動尚有6梯次、持續至11月底，後續還有11月1日舉辦的「2020菊島澎湖跨海馬拉松」，盼藉此延續澎湖夏季觀光熱潮。

(時報資訊)