28歲的林姓空姐，因工作關係，一下外站過夜班、一下紅眼班，睡眠品質差，導致免疫力下降，加上長期穿緊身絲襪，私密處也逐漸開始出現不明原因搔癢，甚至出現一塊塊的白斑，變成皺巴巴的大象皮，原來她所罹患的是「外陰苔癬化」。

萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪表示，林小姐一年多前，私密處就開始癢癢的，擦了許多藥膏，甚至還吃了抗組織胺藥物仍未改善。

除了非常搔癢，林小姐照鏡子時，更發現外陰部出現一塊塊白斑，最近「妹妹」更慘變成皺巴巴的大象皮，又癢又醜的雙重困擾之下，只好另求醫師治療，經內診檢查及病理檢查，發現林小姐發生了「外陰苔癬化」。

張宇琪指出，外陰苔癬化屬慢性發炎，大多數研究認為是一種自身免疫性疾病，主要症狀為陰部嚴重搔癢、性交疼痛及解尿刺痛，因為越癢越想抓，外陰部在過度刺激下，表皮逐漸萎縮，而角質層過度角質化，皮膚的黑色素細胞會開始脫色，進而產生塊狀白斑，嚴重者小陰唇會越來越小，甚至看不見。

外陰苔癬化的傳統治療，以塗抹類固醇藥物為主，但效果往往有限。醫師先為林小姐做病理切片檢查，確定不是外陰癌，再為她執行外陰雷射治療，外陰雷射是利用雷射光熱能，促進皮膚組織及膠原蛋白增生，恢復陰部的厚實彈性，病人約施打3次後，可獲得良好改善。

張宇琪表示，外陰苔癬化的病因還不明，但多與遺傳、免疫力有關。近來氣溫驟降，多雨潮濕，女性朋友應少穿緊身褲，減少使用棉墊，早睡早起，維持良好的免疫力，才能減少外陰苔癬化的發生，若私密處有任何不適應盡早就醫。

(中時 )