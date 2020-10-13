台南市六甲區公所推展觀光行銷亮點不斷，13日推出六甲悠活之旅老屋風華觀光地圖。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區公所推展觀光行銷亮點不斷，13日推出六甲悠活之旅老屋風華觀光地圖。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

近來台南市六甲區公所推展觀光行銷亮點不斷，不僅有美食導覽地圖、觀光旅遊地圖、老屋風華明信片、寺廟風情明信片，日前替蘇俊雄大法官故居申請名人故居掛牌成功，為了讓旅客來六甲踏青有更多選擇，13日推出六甲悠活之旅老屋風華觀光地圖。

老屋觀光地圖設計以公所員工用色鉛筆手繪的15間老屋為主題，每張圖旁皆有區長親題詩詞為輔，結合公車時刻表，觀光美景指引，美食小吃推薦，古廟參拜等標示，及地方產業越光米、火鶴花，落羽松景點推廣，還特別追加災害避難點標示，是一幅多樣化、多功能的導覽文宣地圖。

六甲區長陳啓榮表示，六甲是個人文、歷史、藝術結合的好所在，可以推廣的觀光景點不計其數，公所從這些方面入手製作老屋風華地圖，是為了讓民眾來六甲旅遊之餘，能多了解六甲在地人文，讓他們將收穫和親朋好友分享，帶更多人來六甲觀光。

台南市民政局局長顏振標説，六甲有許多人文歷史建築、名人故居，顯現六甲好山好水、地靈人傑，公所推出老屋地圖推廣六甲觀光行銷，著實相當創意務實。

(中時 )