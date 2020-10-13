藍波老師堪稱演藝圈御用導師，曾為蔡依林、潘瑋柏、王心凌、林俊傑、5566等天王天后編舞，也經常受邀擔任舞蹈比賽評審，而除了幕後舞蹈工作，藍波老師也不時會參加綜藝，最近他就帶著老婆丸子上節目，竟驚爆健康亮紅燈，曾長惡性腫瘤，一開始還自己去檢查，老婆知情後相當心疼，所幸之後身體完全恢復健康。

藍波老師帶著愛妻丸子上《幸福保衛戰》節目，透露這幾年其實不太專注在舞蹈上，而是努力在實踐想做的事情，這跟健康有關，老婆丸子說，他大概5年前那段時間，幾乎沒休假，人家休息的六日周末，藍波老師則因跟藝人出國演出而不在，直到某天回家，他帶來了噩耗。

丸子表示，當天以為藍波老師如常出門工作，但回家時卻不太一樣，老公竟然跟她說自己跑了兩家醫院「都檢查出有惡性腫瘤」，讓做太太的她一聽心碎又心慌，也不捨他什麼都沒講，就獨自去檢查，承擔著巨大壓力，「而且從知道到開刀，就只有3天時間」。

藍波老師表示，當時不只需要開刀，之後接受了60天的放射性治療，身體不舒服且很虛弱，常常只能用爬的到廁所嘔吐，過去曾經是每天在外工作跑跳的人，卻只能「每天都蜷曲在家裡」，沒想到之後老婆也生病開刀，藍波因此病人、陪病者的心情都經歷，「開刀的人不痛苦，外面等待的人才是煎熬」，也因為生了大病，有所頓悟「幸福很脆弱，生活很脆弱」，如今戰勝病魔恢復健康，更珍惜活著的每分每秒。

(中時新聞網)