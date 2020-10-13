全台面臨枯水期，今年無有效降雨加上無颱風，苗栗水情吃緊燈號轉為黃燈，將實施離峰時段減壓供水，苗栗縣政府規畫縣內4處水資源回收中心，每日免費提供2778噸回收水，提供民眾澆灌、洗車或清洗地板使用，落實水資源重複利用，節水抗旱。

苗栗縣政府水利處表示，縣府營運的水資源回收中心設有苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸，以及明德水庫特定區南岸4處，皆設有回收水再利用設施，可將家庭生活汙水經汙水處理設施處理後，提供民眾及機關使用，平均每日可提供約2778噸回收水量，其中苗栗地區400噸、竹南頭份2350噸、明德水庫特定區北岸20噸、明德水庫特定區南岸8噸。

苗栗水情燈號由正常的藍燈轉為水情稍緊的黃燈，縣府落實節水抗旱行動及減少自來水使用量，持續免費提供回收水，有需求的民眾先於1天前以書面申請，填寫申請用途、使用區域、取用方式及取用水量等，向各水資中心申請。水資中心聯繫電話苗栗地區037-264962；竹南頭份037-468950分機222；明德水庫特定區北岸037-250082；明德水庫特定區南岸037-64962。

水利處表示，依據「建築物生活污水回收再利用建議事項」規定，回收水使用應避免與人體直接接觸，僅限於景觀植栽、澆灌、道路清洗、灑水抑制揚塵、洗車或清洗地板等使用，並避免以噴霧方式用水，以防病原體經由呼吸道進入人體。

(中時 )