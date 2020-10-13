藍營市議員陳政顯指出，台中國際會展中心於2018年選舉結束後，倉促結標，政風處應深入追查幕後黑手。（陳世宗攝）

台中市議會第4次大會13日進行市府提案三讀會議，綠營市議員楊典忠等，針對台中國際會展中心16.8億補辦預算、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億經費調整案提出抨擊，規避年度預算審查？藍營市議員陳政顯反批全是前朝發包所致？市長盧秀燕強調，市府全都依法經過議會審議程序。

藍營市議員李中、楊正中指出，經發局提出水湳國際會展中心補辦預算報告，前市府明知會展中心編列51.8億預算只能蓋毛胚屋卻執意減項發包；現在盧市府才來補辦預算，這顯然是故意欺瞞議會，整體設計缺乏配套，嚴重浪費容積率，讓台中市民非常心痛。

陳政顯表示，會展中心計畫預算從101年到109年都是51.8億元預算，如果市政府發現物價變動就應該要調整預算，不是欺瞞議會讓議員誤以為該預算金額可以興建完整的會展中心；前市府為何在交接前匆忙發包，讓現在市府不得不補辦預算追加，政風處要追究相關人員責任。

綠營陳淑華、楊典忠、鄭功進說，台中國際會展中心為何109年度預算未提出，臨時用2張紙寫說要補辦預算就要16億8千萬元經費；北屯國民運動中心，原預算6億元，竟一個提案說要改7.3億元；太平國民運動中心，原預算2.1億元，也是提案說要增加到4.1億元，跳過審查預算程序明顯違法。

市長盧秀燕強調，這三項重大建設不分藍綠議員都希望恢復成原來預算，所以市府現在是在做補救，另外補辦預算、追加預算與墊付款都一樣，全都是依法經過議會審議程序。

(中時 )